Polvere multiuso per macchie, pelle, ecc.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polvere multiuso per macchie, pelle, ecc... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOROTALCO

Significato/Curiosita : Polvere multiuso per macchie, pelle, ecc..

Chimiche in polvere o liquide che servono per rimuovere lo sporco da una superficie. in italiano il termine "detersivo" è spesso utilizzato per prodotti...

Di o su borotalco wikimedia commons contiene immagini o altri file su borotalco borotalco, su cinedatabase, rivista del cinematografo. borotalco, su anica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con polvere; multiuso; macchie; pelle; polvere per inchiostri; L accumularsi della polvere negli angoli; Una polvere che fu scoperta; Formazione di polvere , idrogeno e plasma; Rivestimento multiuso a marchio registrato; Uncino multiuso ; Recipiente multiuso in plastica; Robusti fili multiuso ; I RIS lo utilizzano per scovare macchie di sangue; Una mucca a larghe macchie ; I gallinacei dalle piccole uova macchie ttate; macchie epidermiche; Tipo di pelle finta; Persona che viaggia a piedi, pelle grino; Malattia autoimmune cronica della pelle ; I disegni a fior di pelle ; Cerca nelle Definizioni