Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio Marte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio Marte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANCILE

Significato/Curiosita : Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio marte

Come la manus ferrea e gli specchi ustori, con cui mise in seria difficoltà gli attacchi romani per mare e per terra. i romani dal canto loro continuarono...

Disambiguazione – "ancile" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo demo dell'antica attica, vedi ancile (demo). gli ancilia erano i dodici scudi (ovali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con piccolo; scudo; ovale; antichi; romani; credevano; inviato; terra; marte; Un piccolo celenterato; piccolo infortunio alla caviglia; È come dire più piccolo ; piccolo carnivoro dalla pelliccia pregiata; Lo scudo di tartarughe e crostacei; Nome latino dello scudo rotondo dell oplita greco; Lo scudo di Giove | Venerdì 26 novembre 2021; In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso; Quello del rugby è ovale ; Ceste di forma ovale ; La tira il manovale ; Un radicale monovale nte; antichi guerrieri giapponesi; La donna secondo gli antichi ebrei madre dei demoni; Penisola turca nell antichi tà detta Asia Minore; Celebre battaglia navale dell antichi tà; Spada dei legionari romani ; Re della Numidia fatto prigioniero dai romani ; A sud della romani a; Ebbero le loro donne rapite dai romani ; Un inviato del quotidiano; Rinviato , spostato a una data successiva; L inviato del Signore; Il Morello inviato di Striscia la notizia; Grosso vaso di terra cotta; La divisa delle truppe di terra ; Lo è un volo... tra terra e Marte; Romanzo storico di Scott ambientato in Inghilterra ; Lo è un volo... tra Terra e marte ; Nell orecchio crea un trio con incudine e marte llo; Nell Antica Roma, marte ne era il Dio; marte greco; Cerca nelle Definizioni