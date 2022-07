Le parti in cui una superficie è divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parti in cui una superficie è divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMIPIANI

Significato/Curiosita : Le parti in cui una superficie e divisa

Qui di seguito una lista di stati del mondo in ordine decrescente di superficie. i valori sono espressi in km². le dipendenze sono mostrate con lo stato...

Un piano in due semipiani: uno chiuso, l'altro aperto. ogni semipiano costituisce un insieme convesso. un angolo piatto è un semipiano. semiretta altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

