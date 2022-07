Noto romanzo di Andrea Camilleri con protagonista Montalbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto romanzo di Andrea Camilleri con protagonista Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : IL SORRISO DI ANGELICA

Significato/Curiosita : Noto romanzo di andrea camilleri con protagonista montalbano

Numero di episodi autoconclusivi a stagione. la serie, tratta dai romanzi di andrea camilleri, racconta le vicende di salvo montalbano, commissario di polizia...

il sorriso di angelica è un romanzo di andrea camilleri, il diciassettesimo con protagonista il commissario montalbano, pubblicato da sellerio il 21 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

il sorriso di angelica è un romanzo di andrea camilleri, il diciassettesimo con protagonista il commissario montalbano, pubblicato da sellerio il 21 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con noto; romanzo; andrea; camilleri; protagonista; montalbano; Un noto modello di braccialetto di diamanti; Un noto cane dello schermo; Il noto ... de Tali; Claudio, attore figlio di un noto doppiatore; romanzo di Guy de Maupassant; romanzo di Virginia Woolf del 1928; Autore del romanzo Il padrino; L autore del romanzo La Talpa; andrea ... all opera; andrea poeta del 900; Concittadini del poeta andrea Chénier; andrea __, asso della MotoGP; Un romanzo di camilleri ; Professione di Ammaniti e camilleri ; La mèta della gita d un romanzo di camilleri ; Celebre romanzo di camilleri ; San Bernardo protagonista di un film tv anni 90; La Portman protagonista della pellicola Il cigno nero; L opera di Bizet con protagonista una zingara; Lo era Alf protagonista di una sit com anni 80; Il nome dello scrittore di montalbano ; Comune siciliano in cui la Rai gira montalbano ; Il loro ladro titola un libro con montalbano ; __ Zingaretti: è montalbano in tivù;