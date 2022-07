Nell orbita di un astro attorno alla Terra è il punto più vicino ad essa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell orbita di un astro attorno alla Terra è il punto più vicino ad essa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERIGEO

Significato/Curiosita : Nell orbita di un astro attorno alla terra e il punto piu vicino ad essa

Trova il tempio di orin. la città dell'est è anche il luogo in cui nappa e vegeta sbarcano al loro arrivo sulla terra. ad un certo punto della storia di jaco...

Il 2007 e il 2020. disambiguazione – "perigeo" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi perigeo (gruppo musicale). anche gli oggetti orbitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con nell; orbita; astro; attorno; alla; terra; punto; vicino; essa; Amminoacido presente nell e proteine del latte e delle uova; Si innalza nell e grotte; nell a mitologia greca era la personificazione dell amore impetuoso; Ci si dedica nell e ore libere; Delimitano l orbita ; Lo è l orbita dei pianeti intorno al Sole; orbita fra Saturno e Nettuno; Un osservatorio in orbita ; Una coordinata per rilevazioni astro nomiche; Catastro fica; La serie di fantascienza con l astro nave enterprise; Può esserlo un nastro ; La segue la Terra attorno al Sole; Si avvolge attorno al pacchetto; Si fa ruotare attorno alla vita per gioco; Mobile attorno a un perno; Necessità fondamentali alla sopravvivenza; Vinsero alla Beresina; Metallo fuso traboccato dalla forma; Nel Totocalcio equivale alla X; Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio Marte; Grosso vaso di terra cotta; La divisa delle truppe di terra ; Lo è un volo... tra terra e Marte; Inestetismo meglio conosciuto come punto nero; Mettere a punto strumenti di precisione; punto dove finisce una corsa; Scrissero A che punto è la notte; Fiume del vicino Oriente; Molto vicino e al riparo: a __; La grande basilica vicino a Torino; Un centro vicino a Cagliari; Contiene gli effetti necessa ri per la sonorizzazione del film; La Pozzi poetessa milanese del primo Novecento; Il nome della dottoressa Grey di Grey s Anatomy; Una lode espressa in forma solenne; Cerca nelle Definizioni