Deve portare gli occhiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve portare gli occhiali.

Soluzione 5 lettere : MIOPE

Significato/Curiosita : Deve portare gli occhiali

Sul corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte...

Esempio, un miope di -2.00 diottrie riesce a vedere nitidamente al massimo a 50 centimetri (ossia a 1/2 metro). tuttavia, il soggetto miope sarà in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

