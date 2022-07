Atomi con stesso numero di neutroni ma non protoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atomi con stesso numero di neutroni ma non protoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOTONI

Significato/Curiosita : Atomi con stesso numero di neutroni ma non protoni

All'emissione di raggi x. atomi aventi stesso numero atomico ma diverso numero di neutroni sono detti isotopi e differiscono fra loro per il diverso numero di massa...

(numero atomico) e quindi diverso numero di massa. isotoni con numero neutronico pari a 1: 3he e 2h isotoni con numero neutronico pari a 7: 13c e 14n. ^ (en)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

