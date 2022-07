Uncini per pescatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uncini per pescatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMI

Significato/Curiosita : Uncini per pescatori

per catturare la preda. questi sono ricoperti, all'estremità, da due file di uncini rotanti molto taglienti. più la preda si dibatte, più gli uncini affondano...

ami – codice aeroportuale iata dell'aeroporto selaparang di mataram (indonesia) ami – codice vettore icao di air maldives ami – codice iso 639-3 della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

