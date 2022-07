Si dà da svolgere in classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà da svolgere in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEMA

Significato/Curiosita : Si da da svolgere in classe

La classe san giorgio della marina militare, detta anche classe santi (dato che le tre unità che la compongono hanno i nomi di tre santi), è costituita...

tema – in morfologia, parte della parola che rimane dopo essere stata separata dalla desinenza tema – in linguistica pragmatica, parte dell'enunciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con svolgere; classe; Hanno dei compiti da svolgere ; Autorizzare a svolgere una professione; Pesanti, difficili da svolgere ; svolgere ... senza volere; Era una vecchia classe velica; classe sociale di commercianti e imprenditori; Gestisce il Paese: classe __; Il punteggio acquisito dallo studente nelle mansioni svolte in classe ; Cerca nelle Definizioni