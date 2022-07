Si segnano sui calendari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si segnano sui calendari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATE

Significato/Curiosita : Si segnano sui calendari

Equatoriale il sole si trova declinato di 66° 33' su entrambi i tropici e di 23° 27' su entrambi i circoli polari. gli equinozi segnano anche il momento...

date – città giapponese della prefettura di fukushima date – città giapponese della prefettura di hokkaido date – in informatica, nome usualmente assegnato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con segnano; calendari; Uno dei primi comandi che si insegnano ai cani; Gli animali li segnano con urina e ormoni; Insegnano a stare al mondo; Quando c è, si assegnano due medaglie; I santi sui calendari ; Si dice di oggetto che ha visto molti calendari ; Papa da cui prese il nome il calendari o solare; L azienda italiana che firma il celebre calendari o;