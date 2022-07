Rendere valido, ratificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere valido, ratificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANCIRE

Significato/Curiosita : Rendere valido, ratificare

Poco superiore alla soglia del 55% concordata con l'unione europea per rendere valido il referendum; in valore assoluto la soglia minima necessaria è stata...

Santa (disambigua). santo (dal latino sanctus, participio passato di sancire, sancire -un patto-, in quanto chi lo recede incorrerebbe a sanzione, proteggere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con rendere; valido; ratificare; Migliorare, rendere più preciso; Si leva per rendere omaggio o per educazione; Prendere o dare in prestito; Ci si va a prendere aria; Persuasivo, valido ; Serve al referendum per essere valido ; Rendere valido ; Dichiarato valido ; ratificare ; ratificare , approvare; ratificare , stabilire; Cerca nelle Definizioni