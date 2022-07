Regione francese limitrofa a Germania e Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione francese limitrofa a Germania e Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALSAZIA

Significato/Curiosita : Regione francese limitrofa a germania e svizzera

Parlati nella regione del vorarlberg in austria, nel principato del liechtenstein, nelle regioni limitrofe della germania, in alsazia (francia) e nelle comunità ...

Langraviati dell'alta alsazia e della bassa alsazia (sundgau) che restarono sotto gli asburgo fino al 1648. in realtà l'alsazia, durante tutto il medioevo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

