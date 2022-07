Ne è privo un vano cieco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne è privo un vano cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FINESTRA

Significato/Curiosita : Ne e privo un vano cieco

Che entro la fine di quel giorno il colpevole sarà scoperto e se ne andrà mendico e cieco in terra straniera. primo stasimo (vv. 463-511): il coro dapprima...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi finestra (disambigua). la finestra è un'apertura di forma regolare, solitamente quadrata o rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con privo; vano; cieco; Manzoni lo definì un barbaro non privo d ingegno; Ne è privo il serpente; Un tratto di strada privo di curve; Come un atteggiamento privo di etica; Lavoravano nelle piantagioni di cotone americane; In un programma tv vi andavano i dilettanti; vano di passaggio decorativo in giardino; I panni che si lavano in famiglia; Un dispositivo per il volo cieco ; Vicolo cieco in senso figurato fra; La fonte presso la quale Gesù guarì il cieco nato; Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco ; Cerca nelle Definizioni