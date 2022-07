Un impiegato con responsabilità particolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un impiegato con responsabilità particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CAPOSERVIZIO

Significato/Curiosita : Un impiegato con responsabilita particolari

Per impiegato si intende un lavoratore subordinato che svolge la sua attività professionale alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico o privato)...

Nel settembre del 2003 approda a sky sport per ricoprire la carica di caposervizio. telecronista dello sci, ha seguito da inviato e conduttore i mondiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con impiegato; responsabilità; particolari; Gas impiegato nei fari; Anestetico impiegato in piccoli interventi; Fu impiegato nei bombardamenti in Vietnam; Aereo impiegato per spegnere incendi; Si assume le responsabilità ; Pesante responsabilità ; Un modo di sfuggire alle proprie responsabilità ; Ha la responsabilità della chiesa; Si conferiscono per meriti particolari ; Lo sono i vocaboli che evocano dei suoni particolari ; Zona della città con particolari caratteristiche; Passa in particolari cavi; Cerca nelle Definizioni