Un fitto e violento lancio di pietre - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SASSAIOLA

Significato/Curiosita : Un fitto e violento lancio di pietre

Nero, i quali iniziarono un fitto lancio di oggetti verso la polizia; venne rovesciata un'auto e furono infrante altre vetrine e contemporaneamente vi furono...

Prato (che interpreta il prete). la fitta sassaiola dell'ingiuria (radio version) – 3:26 la fitta sassaiola dell'ingiuria (album version) – 4:08 caparezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

