Dolce francese a base di frutta e pastella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce francese a base di frutta e pastella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Dolce francese a base di frutta e pastella

Il dolce marchigiano, vedi arancini (dolce). l'arancino (in siciliano arancinu o arancina) è una specialità della cucina siciliana. come tale, è stata...

Il clafoutis, o clafouti, è un dolce cotto al forno composto da ciliegie nere annegate in una pasta simile a quella delle crêpes. è un dessert originario...