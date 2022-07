Date generosamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Date generosamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRODIGATE

Significato/Curiosita : Date generosamente

2009. nel marzo del 2009, in seguito a un malore, dovette rinviare quattro date del suo one-man show weapons of self-distruction ("armi di autodistruzione")...

Che premiano le personalità del mondo dello spettacolo che più si sono prodigate nella diffusione del cinema e della musica tra i più giovani. gli young... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con date; generosamente; Depongono uova fecondate ; Andate a pezzi; Puntate di trasmissione rimandate in onda; Poderose ondate ; Donare generosamente ; Concedere generosamente ; Cerca nelle Definizioni