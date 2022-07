Cordone che isola il focolaio di una malattia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cordone che isola il focolaio di una malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANITARIO

Significato/Curiosita : Cordone che isola il focolaio di una malattia

sanitario – manufatto di arredo delle stanze da bagno sanitario – professione attinente la salute water closet water (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

isola sarda che organizza un festival del cinema; Luoghi per isola rsi; Monte dell isola d Ischia; isola polinesiana a nord-ovest di Tahiti; malattia micotica pianta con fiori a campanula; malattia autoimmune cronica della pelle; Una malattia che può essere mediterranea; malattia dell orecchio;