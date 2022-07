Cardinale e primo ministro di Luigi XIII - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cardinale e primo ministro di Luigi XIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICHELIEU

Significato/Curiosita : Cardinale e primo ministro di luigi xiii

1642) è stato un cardinale, politico e vescovo cattolico francese. fu nominato primo ministro dal re luigi xiii di francia. grande uomo politico, fu molto...

"cardinale richelieu" rimanda qui. se stai cercando il fratello, anch'egli noto come "cardinale richelieu", vedi alphonse-louis du plessis de richelieu. disambiguazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Il Monopoly ne ha una per punto cardinale ; Il punto cardinale di settentrione; Il cardinale capo in sede vacante; Un cardinale all orizzonte; Il Tonino primo doppiatore di Homer Simpson; Il primo leader Sovietico in visita in USA; Un primo che può essere un secondo; Fu il primo lungometraggio d animazione di Walt Disney; __ Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia; Divenne primo ministro della Cambogia nel 1976; Il nome dell ex ministro del PD Orlando; Fa le veci del ministro ; luigi compositore fiorentino di Ifigenia in Aulide; Lo squisito stile luigi XV; Metallo per luigi e napoleoni; Guardie... di luigi XIV; Giovanni Xxiii indisse quello Vaticano II; Il Paolo dopo Giovanni Xxiii ; L interprete di papa Pio xiii in The Young Pope; Paolo e __, sfortunati amanti del xiii secolo;