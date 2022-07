Autore greco de Le vite parallele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autore greco de Le vite parallele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PLUTARCO

Significato/Curiosita : Autore greco de le vite parallele

Se stai cercando altri significati, vedi vite parallele (disambigua). le vite parallele di plutarco (in greco antico: ß pa) sono una serie di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi plutarco (disambigua). plutarco (in greco antico: pta plútarchos, pronuncia: ['plu:tarkos];... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 12 luglio 2022

Altre definizioni con autore; greco; vite; parallele; autore del romanzo Il padrino; L autore del romanzo La Talpa; Poeta autore della raccolta Ossi di seppia; L Hesse autore di Siddharta; La prima lettera dell alfabeto greco ; Il più caro amico del guerriero greco Achille; Il poeta greco celebre per gli inni di guerra; Arcipelago greco di cui fa parte Skopelos; Un vite llo della cucina piemontese; vite llo... piemontese; Fettine di vite llo; Il fratello di Mosè del vite llo d oro; Si definisce così un fascio di rette parallele ; parallele pipedo che si porta in viaggio; Rocce che si sfaldano in lastre parallele ; Strade di grande comunicazione parallele ad altre; Cerca nelle Definizioni