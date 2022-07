Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPRESSA

Significato/Curiosita : Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio

Altre definizioni con aria; ridotta; volume; stoccata; serbatoio; La Maria dei talk show; Bianco, oppure a righe o quadri di varia misura; C è chi la macchia involontaria mente di saliva; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Gruppo etnico africano di statura ridotta ; Costruiscono in scala ridotta ; ridotta ... nel prezzo; Una ridotta orchestrina; Rapporto tra massa e volume in fisica; Una storica monovolume della Renault; Una monovolume in casa Renault; In termodinamica, le trasformazioni fisiche in cui il volume resta costante; Battuta pungente, stoccata ; La stoccata nella scherma; Grande serbatoio per l acqua piovana; Il serbatoio energetico dell auto; Il serbatoio della biro; serbatoio per liquidi; Cerca nelle Definizioni