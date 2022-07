Trita... in ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trita... in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : DISTRUGGI DOCUMENTI

Significato/Curiosita : Trita... in ufficio



I distruggi documenti o trita documenti sono usati per tagliare fogli di carta, dischi o smart card in strisce o pezzi molto piccoli.

