Trasporta materiale con una ruota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta materiale con una ruota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARRIOLA

Alfabetico, ordinato per nome e cognome, di tutti i personaggi della saga de la ruota del tempo di robert jordan. lord abelle: sfuggente capo della casata pendar...

Addetti al trasporto con la carriola sono detti carriolanti. ^ (en) cosa è una carriola ^ (en) invenzione della carriola carretto dumper motocarriola... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con trasporta; materiale; ruota; trasporta clandestini con piccole barche a motore; trasporta no alieni: dischi __; Serve per trasporta re cavalli; Si pratica lasciandosi trasporta re dalle rapide d un fiume; materiale naturale per realizzare ceste; materiale per le otturazioni odontoiatriche; materiale fatto di elementi diversi; materiale per calamite; La ruota dell arrotino; Macchinario che lavora un pezzo che ruota ; Fa ruota re una porta; Di fianco alla moto con una terza ruota ing; Cerca nelle Definizioni