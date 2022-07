Rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DRENAGGIO

Significato/Curiosita : Rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua

Costruzione dei muri a secco. queste strutture servivano a rendere coltivabile il terreno e a delimitare le proprietà dei contadini. questa fitta rete geometrica...

Termine drenaggio può essere utilizzato anche per indicare la procedura chirurgica mediante la quale si ottiene l'effetto drenante: drenaggio di un versamento...

Altre definizioni con rende; coltivabile; terreno; imbevuto; acqua; rende affilata la lama; Migliorare, rende re più preciso; Si leva per rende re omaggio o per educazione; Comprende molte canzoni di un solo cantante; Terreno facilmente coltivabile ; Rendere un terreno coltivabile ; Come un campo coltivabile ; Smuove il terreno meccanicamente; Un terreno in vendita; Traeva presagi osservando i segni sul terreno ; La fertilità di un terreno ; acqua ... solvente; Lo stato fisico dell acqua corrente; Lo stato di aggregazione dell acqua corrente; Voracissimo pesce d acqua dolce; Cerca nelle Definizioni