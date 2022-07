Rende affilata la lama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende affilata la lama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ARROTATURA

Significato/Curiosita : Rende affilata la lama

Della lama con il manico, un "colletto", dove la lama non è affilata. un colletto corto serve a evitare che l'impugnatura si graffi quando la lama viene...

Prevedeva una "fodera" di laterizio sulla muratura mista, con successiva arrotatura dei mattoni, stuccatura e stilatura dei giunti. borromini ricerca anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con rende; affilata; lama; rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua; Migliorare, rende re più preciso; Si leva per rende re omaggio o per educazione; Comprende molte canzoni di un solo cantante; Taglia e cuce... con la sua lingua affilata ; L affilata spada dei samurai; Ha una lama molto affilata ; E affilata nel rasoio; Faceva esclama re al pulcino Calimero Come lava; Esclama zione...di scusa; Esclama zione di rassegnazione; Che sfreccia bassa come una lama da barba; Cerca nelle Definizioni