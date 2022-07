Per strada e negli scacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per strada e negli scacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEDONE

Significato/Curiosita : Per strada e negli scacchi

scacchi ufficiale. il xx secolo vide grandi balzi in avanti della teoria degli scacchi e l'istituzione della federazione internazionale degli scacchi...

Proprio normale movimento. se un pedone riesce a raggiungere il lato opposto della scacchiera, il proprietario del pedone lo deve promuovere sostituendolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

