Oltraggioso scherno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oltraggioso scherno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Oltraggioso scherno

Punta della sua lancia mostrandola ai troiani, aggiungendo parole di oltraggioso scherno, come a deriderli nel vederli sgomenti per l'orrore manifesto. omero...

Teabagging, a volte riportato come tea bagging, è un termine gergale per indicare la pratica sessuale in cui un uomo inserisce il proprio scroto nella...