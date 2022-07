Migliorare, rendere più preciso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Migliorare, rendere più preciso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFINARE

Significato/Curiosita : Migliorare, rendere piu preciso

Infrastruttura/opera/apparecchiatura (tangibile) o servizio (intangibile) atto a rendere possibili i processi primari di un'organizzazione (ossia qualsiasi elemento...

Europee: en, di derivazione tedesca: din). ha per effetto di omogeneizzare e affinare la grana dell'acciaio. di solito è comunque eseguito come ultima operazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con migliorare; rendere; preciso; Si studia per migliorare la pronuncia; migliorare , perfezionare; È da eseguire per migliorare forma o conoscenza; Si può solo migliorare ; Si leva per rendere omaggio o per educazione; Prendere o dare in prestito; Ci si va a prendere aria; Provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli; Ideato per uno scopo ben preciso ; Un atteggiamento organizzato e preciso ; Specie animale tipica di un preciso territorio; Giustissimo, preciso ; Cerca nelle Definizioni