La Maria dei talk show - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : DE FILIPPI

Ha cominciato a lavorare per canale 5 conducendo il talk show pomeridiano amici, ha consolidato la sua notorietà negli anni successivi presentando e producendo...

Maria de filippi (milano, 5 dicembre 1961) è una conduttrice televisiva, autrice televisiva e produttrice televisiva italiana. attiva in televisione dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

