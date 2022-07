Macchia bluastra detta anche livido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchia bluastra detta anche livido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ECCHIMOSI

Significato/Curiosita : Macchia bluastra detta anche livido

(colorazione bluastra della pelle e delle mucose, sintomo di disturbi circolatori o respiratori) e grave debolezza. è caratterizzante di questa forma anche la batteriemia...

Wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «ecchimosi» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ecchimosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con macchia; bluastra; detta; anche; livido; Cerata come le più moderne tovaglie antimacchia ; C è chi la macchia involontariamente di saliva; Negozio in cui si smacchia no vestiti; È ottima per smacchia re; La cosiddetta Città di Granito scozzese; È addetta all estetica delle estremità inferiori; Penisola turca nell antichità detta Asia Minore; L erba velenosa detta anche napello; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; C è anche quello botanico; È commercializzato anche in bombole; Lo fu anche Cavour; livido in volto per lo spavento; Il nome scientifico del livido ; livido , ecchimosi; livido sulla pelle; Cerca nelle Definizioni