I livelli in cui è diviso lo stadio San Siro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I livelli in cui è diviso lo stadio San Siro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANELLI

Significato/Curiosita : I livelli in cui e diviso lo stadio san siro

lo ultimò nel 1953; all'epoca noto come stadio dei centomila per via della capienza che si aggirava intorno ai 100.000 posti, fu ribattezzato stadio olimpico...

Significati, vedi anelli (disambigua). gli anelli sono una delle specialità maschili della ginnastica artistica. l'esercizio agli anelli dura circa un minuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

