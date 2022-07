Impresa creata per dimiuire il valore di un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impresa creata per dimiuire il valore di un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONTRALTARE

Significato/Curiosita : Impresa creata per dimiuire il valore di un altra

Svolti da cia, nsa, fbi insieme ad altri organismi.[senza fonte] il contraltare militare del kgb era il gru () servizio segreto militare meglio noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Un impresa notevole fra; Vi esercita le attività una piccola impresa ; Un impresa poco credibile che... viene da lontano; Promuovono e sostengono un impresa ; True __ , serie tv creata da Nic Pizzolatto; Famiglia dei cartoni creata da Seth MacFarlane; creata con talento; Simpatica cagnetta dei fumetti creata da Altan; Ammasso di roba vecchia e di poco valore ; Toglie valore a un decreto; Un uomo di grande valore ; Il valore dei danni; Una tira l altra ; Periodo che intercorre tra una mitosi e l altra ; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Può far scambiare una persona per un altra ;