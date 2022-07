Contrada di Siena... dal collo lungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrada di Siena... dal collo lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIRAFFA

Significato/Curiosita : Contrada di siena... dal collo lungo

Voce principale: siena. una contrada di siena si riferisce ad ognuna delle diciassette suddivisioni storiche della città all'interno delle mura medievali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giraffa (disambigua). la giraffa (giraffa brisson, 1762) è un genere di mammifero artiodattilo.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

