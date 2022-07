Un cliente fisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cliente fisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HABITUÈ

Significato/Curiosita : Un cliente fisso

un prezzo fisso è un prezzo che non subisce modificazioni neanche su richiesta di sconti da parte del cliente. questa è la condizione praticata in tutto...

Magico. dopo una collaborazione con il francese dosseh al remix del singolo habitué, izi ha pubblicato l'album aletheia, anticipato dal secondo singolo dammi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

