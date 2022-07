Un cane da compagnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane da compagnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un cane da compagnia

Oggigiorno sia diffuso in molti paesi anche come cane da compagnia. in realtà, la razza "pastore dell'anatolia" è da ritenersi una invenzione dell'allevamento...

Occidentale" (del tibet), mentre il pechinese gongtíng shizigou, "cane piccolo-leone di palazzo". il pechinese ha origini antichissime, con testimonianze...