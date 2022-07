Tipo di imbarcazione con tre scafi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di imbarcazione con tre scafi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIMARANO

Significato/Curiosita : Tipo di imbarcazione con tre scafi

Ottenendo in questo modo scafi robusti, rigidi e al contempo leggeri che completano questa struttura di tipo "sandwich". questo tipo di lavorazione viene eseguita...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su trimarano (en) trimarano, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

