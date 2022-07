Il tipico vento che spira a Trieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tipico vento che spira a Trieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BORA

Significato/Curiosita : Il tipico vento che spira a trieste

Dalla quale spira il vento. nell'antica grecia il vento del nord veniva chiamato aparctias o boréas, da non confondersi con la bora (che proviene da nord-nordest...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bora bora (disambigua). bora bora (in francese; porapora o popora in tahitiano, che significa:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con tipico; vento; spira; trieste; Carciofi alla __, piatto tipico del ghetto di Roma; Taglio di capelli unisex tipico degli anni Ottanta; Il gianduiotto è tipico di questa città; Salame tipico della Valtellina; Detto fiore del vento per il suo delicato calice; Un colpo di vento ; Anticipa un evento ; Fallire l intervento sul pallone, nel calcio; Hotel di Las Vegas ispira to a un paese comasco; L ispira zione del poeta; Provvedimenti per rendere più respira bile l aria delle metropoli; spira le decorativa su colonne o legni; ll tipico vento che spira a trieste ; Lo fece erigere a trieste Massimiliano d Austria; Soffia spesso a trieste ; Sigla di trieste ts; Cerca nelle Definizioni