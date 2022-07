Regolano il flusso di sangue all interno del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regolano il flusso di sangue all interno del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VALVOLE

Significato/Curiosita : Regolano il flusso di sangue all interno del cuore

Valvole cardiache sono strutture che regolano il flusso del sangue all'interno del cuore. si tratta di appendici di tessuto essenzialmente fibroso, rivestite...

Di valvola, con un sempre maggior numero di griglie e dedicati alle applicazioni più disparate. queste valvole vengono chiamate genericamente valvole multigriglia...

