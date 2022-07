Radiazioni elettromagnetiche usate anche in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Radiazioni elettromagnetiche usate anche in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MICROONDE

Significato/Curiosita : Radiazioni elettromagnetiche usate anche in cucina

in fisica la radiazione termica è una radiazione elettromagnetica emessa dalla superficie di un oggetto che è dovuta alla temperatura degli oggetti. la...

Tipi di armi di nuova generazione che impiegano le microonde. vedi armi a microonde. le microonde possono essere usate per trasferire energia a distanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con radiazioni; elettromagnetiche; usate; anche; cucina; Strumento che calcola un intensità di radiazioni ; Corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti; Uno strumento per misurare le radiazioni stellari; Contatore che rileva radiazioni ; Il piccolo forno a radiazioni elettromagnetiche ; In cosmologia, la materia che non emette radiazioni elettromagnetiche ; Un corpo celeste che emette onde elettromagnetiche ; Rivelatore di onde elettromagnetiche ; Il Riccardo che ha diretto Scusate se esisto; Strutture di carbonio usate in neurochirurgia; usate per preservare il parquet; usate per rendere un acconciatura lunga o folta; Suona anche grazie alla sua cassa forata; anche se fragorosa non spaventa nessuno... anzi; Riceve anche l Enza; Nel tennis può anche essere misto; Può impazzire in cucina ; La cucina raffinata; Fusione tra cucina messicana e statunitense; In cucina si adotta per filtrare; Cerca nelle Definizioni