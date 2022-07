Può essere a senso unico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere a senso unico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIA

Significato/Curiosita : Puo essere a senso unico

Compongono gli svincoli e le intersezioni a livelli sfalsati sono a senso unico, poiché una strada può essere solo usata per l'immissione o l'uscita dalla...

Compongono gli svincoli e le intersezioni a livelli sfalsati sono a senso unico, poiché una strada può essere solo usata per l'immissione o l'uscita dalla...

Nel calcio può essere laterale o dal fondo; Per spostarsi deve essere attaccato a una motrice; Ci può essere quello armato e quello sociale; Può essere a intaglio o a tombolo; Il pieno consenso da parte di tutti i partecipanti; Negazione, rifiuto, mancato assenso; Animale in senso dispregiativo; Celeberrimo oratore latino tipo di consenso; unico meno uno; Un unico blocco di pietra; Il pezzo unico ... del topless; Prefisso per unico