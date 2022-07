Proprio di laghi o stagni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio di laghi o stagni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LACUSTRE

Significato/Curiosita : Proprio di laghi o stagni

Essere confuse con gli stagni di acqua salmastra perché oltre alla bassa profondità degli stagni ed al loro basso contenuto di ossigeno disciolto in acqua...

Mostro lacustre è il nome generico attribuito all'oggetto di avvistamenti di grandi animali che si specula siano presenti in alcuni laghi, nonostante la... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con proprio; laghi; stagni; proprio della Basilicata; Assegnare un proprio compito ad altri, delegare; Nome non proprio ; L amor proprio ; Lo stato coi laghi Eyre e Torrens; laghi artificiali; Anatra dei grandi laghi italiani; Turistica regione polacca ricca di laghi ; Gracidano negli stagni ; Relativo a laghi e stagni ; Sono folti in riva agli stagni ; Una pianta presente in stagni e acque salmastre;