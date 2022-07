Prima città bombardata con l atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima città bombardata con l atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HIROSHIMA

Significato/Curiosita : Prima citta bombardata con l atomica

8:15, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica little boy sulla città di hiroshima. a tale bombardamento fece seguito, tre giorni...

Cercando altri significati, vedi hiroshima (disambigua). hiroshima (afi: /iro'ima/ o /i'rima/; in giapponese hiroshima-shi, ascolta[·info]; italianizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con prima; città; bombardata; atomica; La prima delle tre cantiche della Divina Commedia; Mal di testa, prima rio o secondario; Sempre prima della fine; La prima parola di molti proverbi; città stato dentro al territorio Italiano; città basca che ospita il Guggenheim Museum; L antico nome della città indiana Vadodara; città a sud della Francia prossima alla Spagna; Fu bombardata tre giorni dopo Hiroshima; Harbor: venne bombardata nel dicembre 1941; Città base della Royal Navy bombardata nel 1941; Città tedesca sull'Elba bombardata nel 1945; Particella subatomica con carica positiva; Cavità anatomica ; Ideò la pila atomica ; Relativa all energia atomica ; Cerca nelle Definizioni