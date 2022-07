Prendere o dare in prestito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere o dare in prestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUTUARE

Significato/Curiosita : Prendere o dare in prestito

Investimento e/o in base al wacc). se il tasso annuo a cui si può prendere in prestito e investire denaro corrisponde al tir, investendo le somme corrispondenti...

Quod tibi deerit, a te ipso mutuare è una locuzione latina che significa «ciò che ti manca prendilo in prestito da te stesso». il passo ci è pervenuto...

