Per spostarsi deve essere attaccato a una motrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per spostarsi deve essere attaccato a una motrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIMORCHIO

Significato/Curiosita : Per spostarsi deve essere attaccato a una motrice

per consentire alla cellula muscolare di contrarsi, la tropomiosina deve spostarsi per scoprire questi siti di legame sull'actina...

Retro del rimorchio deve essere infatti apposta una regolare targa che ne certifica l'immatricolazione e riportante la dicitura "rimorchio", accanto ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

