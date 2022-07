Nel famoso balletto viene trasformata in cigno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel famoso balletto viene trasformata in cigno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ODETTE

Significato/Curiosita : Nel famoso balletto viene trasformata in cigno

trasformata in cigno da un maleficio del perfido stregone rothbart. primo dei tre balletti di cajkovskij, fu composto tra il 1875 e il 1876. viene rappresentato...

odette annable, nata odette juliette yustman (los angeles, 10 maggio 1985), è un'attrice statunitense. nata a los angeles, figlia di victor yustman e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con famoso; balletto; viene; trasformata; cigno; Un animale famoso per la curiosa corazza; Il mausoleo più famoso del mondo; Il famoso Scipione; Bertolt famoso drammaturgo Tedesco; Un noto balletto di Adam; balletto del XlX secolo musicato da Cajkovskij; L arte del balletto ; Musicò il balletto Giselle; Composto chimico che viene indicato con lettere dell alfabeto; Il suo nome viene da quello di Vespucci; Ha vino e frutta e viene dalla Spagna; viene emesso dal maiale; La Repubblica... trasformata da Napoleone in Regno d Olanda; Così fu trasformata Io; Il matematico della F-trasformata ; Abile tessitrice trasformata in insetto nel mito; La Portman protagonista della pellicola Il cigno nero; I giochi del Paese dove Lucigno lo porta Pinocchio; Riguarda gli occhi e può essere arcigno ; La testa del cigno ; Cerca nelle Definizioni