Nel calcio può essere laterale o dal fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio può essere laterale o dal fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIMESSA

Significato/Curiosita : Nel calcio puo essere laterale o dal fondo

Calci di punizione (e tiri liberi) il calcio di rigore la rimessa dalla linea laterale la rimessa dal fondo il calcio d'angolo non è una regola, ma una modalità...

La rimessa estera è un trasferimento unilaterale di denaro verso l'estero, effettuato da un lavoratore straniero a beneficio di un altro individuo residente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

