Luigi compositore fiorentino di Ifigenia in Aulide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luigi compositore fiorentino di Ifigenia in Aulide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHERUBINI

Significato/Curiosita : Luigi compositore fiorentino di ifigenia in aulide

ifigenia in aulide (iphigénie en aulide) è un'opera francese in tre atti di christoph willibald gluck, su libretto di le bailly du roullet, tratto dalla...

Termine cherubino è utilizzato per indicare una testa di puttino, in maestà, sostenuta da due ali spiegate: in questa veste iconografica i cherubini sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

