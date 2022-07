È famoso quello di Euclide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso quello di Euclide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TEOREMA

Significato/Curiosita : E famoso quello di euclide

Gli elementi (in greco antico: stea, stoichêia) di euclide (matematico greco attivo intorno al 300 a.c.) sono la più importante opera matematica giuntaci...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi teorema (disambigua). un teorema è una proposizione che, a partire da condizioni iniziali arbitrariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con famoso; quello; euclide; Nel famoso balletto viene trasformata in cigno; Un animale famoso per la curiosa corazza; Il mausoleo più famoso del mondo; Il famoso Scipione; quello delle Puglie è una vasta pianura; Ci può essere quello armato e quello sociale; quello in fiera è un gioco di carte; quello di esecuzione è addetto alla fucilazione; Città attica in cui nacque il filosofo euclide ; Limiti di euclide ; Sono una nota opera del matematico greco euclide ; I cinque assiomi di euclide ; Cerca nelle Definizioni