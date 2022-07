Eseguire a comando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguire a comando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UBBIDIRE

Significato/Curiosita : Eseguire a comando

Nei sistemi operativi unix e unix-like, il comando cron consente la pianificazione di comandi, ovvero consente la registrazione di questi presso il sistema...

Particella. è lecito chiedersi, quindi, se anche un oggetto macroscopico debba ubbidire alle leggi della meccanica quantistica, senza che ci sia la possibilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

