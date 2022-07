Il diritto di voto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il diritto di voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SUFFRAGIO

Significato/Curiosita : Il diritto di voto

il diritto di voto è il diritto che assicura a un individuo la possibilità di manifestare la propria volontà durante un'elezione. in molti stati del mondo...

È perciò contrapposto al suffragio ristretto, che può essere fondato sul censo (suffragio censitario), sul sesso (suffragio maschile, perché il diritto...

